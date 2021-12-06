تعتزم سلوفاكيا، تمديد الإغلاق التي تطبقه الآن، حتى 16 ديسمبرالجاري، على خلفية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في سلوفاكيا، إنه يجب تمديد الإغلاق لمطبق حاليًا في سلوفاكيا، على خلفية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، لمدة أسبوع، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف الوزير السلوفاكي لوكالة رويترز، أنه سيطلب من مجلس الوزراء في البلاد الموافقة على تمديد الإغلاق حتى 16 ديسمبرالجاري.

يذكر أن، سلوفاكيا عانت في الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ موجات جائحة فيروس كورونا في العالم. وتم إغلاق معظم المحلات التجارية والخدمات في 25 نوفمبر الماضي.

وأفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية، بتسجيل 3 آلاف و20 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و74 حالة وفاة.

وذكر المركز، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 732495 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 14900 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".