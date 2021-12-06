إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل الباكي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة الحالة الصحية والنفسية للطفل محمود ناصر، المعروف بالطفل الباكي، وذلك بعد إيداعه دار التربية للبنين بالزقازيق.



وأوضح المحافظ، أنه تبين أن الطفل يعاني من إصابة بساقه وسبق له إجراء عملية جراحية بها، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لإجراء الأشعة والفحوصات الطبيه وتلقي العلاج اللازم.



من جانبه، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراءات توقيع الكشف الطبي علي الطفل من قِبل الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى وإجراء أشعة مقطعية على ساقه لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب له.