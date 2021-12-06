محافظ المنيا يزور مصابي حادث أتوبيس الطريق الصحراوي ببنى مزار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، منذ قليل، يرافقه المهندس أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مصابي حادث طريق الشيخ فضل بمستشفي سمالوط التخصصي، الذي وقع مساء أمس الأحد قبل منتصف الليل بطريق الصحراوي الشرقي ناحية مركز بنى مزار، وتم تحويل المصابين لمستشفي سمالوط النموذجي.



خلال الزيارة، تأكد المحافظ، من إتمام اجراء الإسعافات الأولية للمصابين وتلقيهم العلاج اللازم، موجها بمتابعة حالاتهم الصحية وعدم خروجهم إلا بعد إتمام الشفاء والاطمئنان عليهم.

شهدت محافظة المنيا، منذ قليل، حادث انقلاب أتوبيس بطريق الصحراوي الشرقي بمدخل مركز بنى مزار، شمال محافظة المنيا، وإصابة 25 شخصًا بالحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي.

تلقي اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوصول 25 شخص مصاب لمستشفي سمالوط النموذجي جراء وقوع حادث أنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار.

انتقل علي الفور العميد محمود الحلواني مأمور المركز يرافقه الرائد محمد عليوة رئيس مباحث المركز، و المهندس أحمد راشد رئيس المركز للمستشفي، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي.

بالمعاينة تبين إصابة كلا من ( مدحت عبد الوهاب 48 سنه وعامر عبد الحي عليوة ومقيمان بمحافظة الشرقية، و مسعود عادل 18 سنة، سامح شاكر 18 سنه، مجدي عبد الملاك 29 سنه، وخالد عبد الله السيد ومقيم بمحافظة السويس، سليمان سيد سليمان 61 سنه ومقيم بالسويس، كريم عواض27 عام ومقيم بأسيوط، وعيد حسن 47 سنه ومقيم باسيوط، وحسام احمدان 27 سنه ومقيم بسوهاج، علي محمد فتح الله 23 ومقيم بأسيوط، ومحسن عنتر 26 سنه ومقيم بأسيوط، هاني بشاه رزق 31 سنه ومقيم بأسيوط، عبد الله محمد علي 19 سنه ومقيم بأسيوط، صادق بركات 55 سنه ومقيم بأسيوط، محمد خضر سيد 27 سنه ومقيم بأسيوط، كامل حسين محمود 32 سنه ومقيم بأسيوط، محمد علي ومقيم بأسيوط 22 سنه، عادل احمد نجيب 42 سنة ومقيم بأسيوط، عادل احمد بحسب 42 سنة ومقيم بأسيوط، محمد أحمد مجاهد 42 سنه ومقيم بسوهاج، ديالة حمزة رضا،21 سنة، رشدي عبد الرحيم 46 سنه ومقيم بأسيوط، وليد صلاح الدين 23 سنه، احمد علي عبد المحسن 26 سنه اسيوط، عصمت عادل احمد 27 سنه أسيوط.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإسعاف المصابين وخروج البعض منهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.