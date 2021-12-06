العربية للتصنيع: مباحثات مع الجانب الليبي للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا

أجرى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات، اليوم الاثنين، مع أحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق، تناولت تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك، والاستفادة من إمكانيات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها "العربية للتصنيع " الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

وأوضحت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان اليوم، أنه تم في إطار المباحثات الاتفاق على تحقيق الاستفادة من كافة خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا للأشقاء الليبين.

كما تم الاتفاق على إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحا أن هذه المباحثات تأتي في إطار ثوابت السياسة المصرية بالدعم الكامل تجاه دولة ليبيا الشقيقة لتجاوز كافة التحديات التي تواجهها، والمحافظة على أمن واستقرار الشعب الليبي.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

وذكر أنه تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في كافة مجالات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى أهمية المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وتشغيل المصانع الليبية المتوقفة، فضلا عن إتاحة التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية الليبية بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أكد أحمد أبو هيسة وزير الصناعة الليبي، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليا، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فضلا عن التعاون في مجال الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وأشار أبو هيسة، إلى حرص الجانب الليبي على تطوير العلاقات الثنائية، والترحيب بالمستثمرين المصريين في كافة المجالات واستغلال الطاقات والثروات الليبية غير المستغلة، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل مع الهيئة العربية للتصنيع، في كافة مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمي ونقل المعلومات والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة ليبيا وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والإزدهار.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث أطلع الوزير الليبي على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما تفقد الوفد الليبي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.





