محرز يوجه رسالة لمنتخب الجزائر قبل مواجهة مصر

حرص رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على دعم زملائه بالمنتخب الجزائري، قبل مواجهة منتخب مصر في كأس العرب.

ويستضيف ستاد الجنوب في قطر غدًا الثلاثاء، مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، بالجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

صحيفة النهار الجزائرية، أشارت اليوم الإثنين، إلى أن محرز نجم مانشستر سيتي، دعم مجيد بوقرة مدرب الجزائر في كأس العرب، من خلال مقطع فيديو في محطة القطار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن محرز قام أرسل لزملائه بصفوف المنتخب الجزائري رسالة بعد مباراة فريقه أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي، جاءت بدعمهم لتحقيق الفوز على الفراعنة كاتبًا.. (أن شاء الله تربحوا).

ويسعى كلا المنتخبات لحسم صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر فى بطولة كأس العرب، فى عدد النقاط ( 6 لكل منهما )، جمعاها من الفوز على منتخبى لبنان والسودان، كما يتساويان فى عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة ).

كما يتساويان فى بند اللعب النظيف الذى تلجأ إليه اللائحة فى هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 إنذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد فى مباراة.

الترتيب الأهم فى نهاية مباريات المجموعة لتحديد الأول والثانى، وفى حالة استمرار التعادل بينهما خلال لقائهما معا ضمن الجولة الثالثة فى النقاط والأهداف واللعب النظيف سيتحدد متصدر المجموعة الرابعة بالقرعة.

ويؤدى منتخب مصر تدريباً فى الخامسة مساء اليوم فى بداية الاستعداد لمواجهة الجزائر فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العرب، ويسمح لوسائل الإعلام بالتواجد فى الربع ساعة الأولى، كما سيتم فتح تدريبات لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام.