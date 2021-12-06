بابا الفاتيكان للمهاجرين في اليونان: أنا هنا لأقول لكم إني قريب منكم

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وصل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى جزيرة لسبوس اليونانية اليوم الأحد، حيث صافح مجموعة من المهاجرين وتحدث معهم وقام بمباركة عدد من الأطفال، وذلك قبل القيام بالصلاة في سرادق أقيم بمناسبة الزيارة.

وقال البابا خلال زيارته لمخيم كارا تيبي في لسبوس مخاطبا المهاجرين:" أنا هنا لكي أقول لكم أنني قريب منكم، وأنا هنا لكي أنظر في وجوهكم وعيونكم".

وأضاف البابا: "أنها عيون مملؤة بالخوف والرجاء، وعيون رأت العنف والفقر، وعيون احمرت من كثرة الدموع".

وتابع: "نحن نعيش في حقبة الأسوار والأسلاك الشائكة".

وكان الحبر الأعظم قد زار لسبوس عام 2016 ، عندما كان مخيم موريا المكتظ لا يزال قائما. ويستغل البابا جولته الحالية في شرق البحر المتوسط لتسليط الضوء على محنة المهاجرين واللاجئين.

واحترق مخيم موريا عام 2020، ولذلك فإن البابا يلتقي المهاجرين في أمكان إقامتهم المؤقتة.

وكان البابا زار أيضا قبرص في إطار جولته، وألقى كلمة مؤثرة أمس الأول الجمعة استنكر خلالها استمرار أزمات المهاجرين.

وعاد البابا فرنسيس إلى أثينا بعد زيارته ليسبوس، حيث أقام قداسا في قاعة ميجارون للاحتفالات أمام حوالي ألفين من المصلين.

ومن المقرر أن يجتمع مع هيرونيموس الثاني رئيس الأساقفة الأرثوذكسي لأثينا واليونان.

ومن المقرر أن يتوجه إلى روما غداً الاثنين .