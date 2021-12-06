مسؤولون بأفغانستان: مازال هناك الآلاف من النازحين داخليا والمشردين في كابول

قال مسؤولون في وزارة شؤون اللاجئين والإعادة إلى الوطن بأفغانستان، إنه مازال هناك الآلاف من الاشخاص النازحين داخليا والمشردين في كابول، الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أساسية وعاجلة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين عن المسؤولين القول، إن الوزارة نقلت حتى الآن 4000 أسرة نازحة إلى مسقط رأسهم.

وقال محمد خاروتي، نائب وزير شؤون اللاجئين والإعادة إلى الوطن، إن "هذه المساعدة ليست كافية، حيث أن المواطنين لديهم الكثير من المشاكل في أفغانستان، ويجب الاهتمام التام بتحدياتهم"، مضيفا أنه "لم يتم الوفاء بتعهدات المجتمع الدولي بقدر كاف".

وفي الوقت نفسه، شكا بعض النازحين داخليا من عدم التعامل مع تحدياتهم بالقدر المناسب، حيث قالوا إنهم في حاجة ماسة إلى المأوى.