بيطري المنيا يحرر 31 محضرا خلال حملات رقابية على الأسواق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة نفذت 8 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكل المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 31 محضر مخالف بـ 6 مراكز (المنيا - ملوي - مطاي – بني مزار- العدوة - سمالوط)، منها 6 مخالفات بإجمالي وزن 90.200 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و25 مخالفة بإجمالي وزن 76.950 كيلو جرام لحوم بلدية، ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.