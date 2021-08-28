18 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في ناميبيا

قالت وزارة الصحة في ناميبيا، إنها رصدت 18 عينة مصابة بمتحور أوميكرون، من أصل 19 عينة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وتبين النتائج، أن المتحور الجديد، الذي اكتُشف لأول مرة من قبل الجارتين جنوب إفريقيا وبوتسوانا في أواخر الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق"، منتشر أيضا بشكل كبير في ناميبيا الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

تم الكشف عن الحالات المصابة بأوميكرون، في الغالب في وحول والعاصمة ندهوك، المنطقة التي سجلت 536 حالة من أصل 695 إصابة جديدة بأوميكرون على مستوى البلاد في الأيام الخمسة الأولى من ديسمبر الجاري.

ويحاول العلماء في جميع أنحاء العالم تحديد تأثير المتحور الجديد على العدوى وشدة المرض ومقاومة اللقاح.

وقالت وزارة الصحة في ناميبيا في بيان نقلته وكالة رويترز: "يجب أن نتوخى الحذر أثناء انتظار مزيد من النتائج حول هذا البديل".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.