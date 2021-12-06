روش السويسرية للرعاية الطبية تعتزم إطلاق اختبار يميز بين كورونا والإنفلونزا

أعلنت شركة "روش" السويسرية للرعاية الطبية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق اختبار سريع للاستخدام من جانب المختصين بحلول مطلع يناير، يمكنه الكشف عما إذا كان المريض مصابا بكورونا أو بإنفلونزا.

وأوضحت الشركة، ومقرها بازل، في بيان، أن الاختبار يميّز بسرعة ما إذا كانت العدوى بفيروس كورونا أو عدوى بفيروسات إنفلونزا "إيه" و"بي"، مع ظهور النتائج في أقل من 30 دقيقة.

وتعتزم الشركة التقدم بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطلع عام 2022 للحصول على ترخيص طارئ لاختبارها الجديد.

وتم تصميم الاختبار ليستخدمه مختصو الرعاية الطبية ليتمكنوا سريعا من التمييز بين العدوى بكورونا أو الإنفلونزا في المرضى الذين يعانون من أعراض تنطبق مع الأمرين.