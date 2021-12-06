رئيس النواب يعود إلى القاهرة بعد مُشاركته في القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية ببروكسل

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.

وشهدت المشاركة البرلمانية المصرية نشاطاً مُكثفاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف، حيث شارك في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.

وألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن " التحديات المُعاصرة التي تواجه الديمقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع"، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، كما شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.

وعقب انتهاء اجتماعات الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، توجه رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية.

وألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع " مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط " استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان المُتخصصة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.