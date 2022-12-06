تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) اجتماعا مشتركا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 736 الصادر عن دورته العادية الـ 29 التي انعقدت فى الظهران بالسعودية عام 2018 بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030).

وذكرت أن القرار أكد في فقرته الثالثة على "تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذي انعقد بتاريخ 2/3/2017 بخصوص هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيتناول مواضيع منها مناقشة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، ورصد لأهم المعوقات التي واجهتها خلال التنفيذ، بالإضافة الى مناقشة محاور ومشروع جدول الأعمال للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.