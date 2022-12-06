إصابة لص بحروق متفرقة أثناء سرقة كابل كهرباء بالهرم

أصيب لص بحروق متفرقة بالجسد، إثر صعق كهربائي أثناء سرقة كابلات الكهرباء بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد وجود مصاب إثر صعق كهربائي بمنطقة عمارات الفردوس من المنصورية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين إصابة عاطل يبلغ من العمر 33 عام، سابق اتهامه بقضيتين سلاح، ومخدرات، بحروق متفرقة بالجسد من الدرجة الأولى، وبعمل التحريات تبين أنه حال قيام المصاب بسرقة بعض الكابلات الكهربائية بمكان الواقعة قطع الكابل الأرضي، وحدث له صعق كهربائي مما أسفر عن إصابته.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.