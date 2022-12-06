عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لأئمة دمياط

أعلن الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، عن عقد دورة تدريبية في اللغة العربية، يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر ولمدة أربعة أيام، لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديرية دمياط ، وذلك بمركز تدريب الأئمة برأس البر.

وأضاف "سلامة" أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف وجامعة الأزهر، يمثلها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة وهم:

1 أحمد إبراهيم محمد بركات

2-أحمد نصر فتحي

3. أشرف محمد رمضان

4. محمد إبراهيم عبيد

5. محمد سعد علي رمضان

6. أحمد ممدوح مزروع

7. محمد هاشم عبد العزيز

8. حسن عبد القادر مشعل

9. عاصم عبد الحليم الريس

10. سلمان محمد سحلول

11. السيد سادات سادات عرفه

12. السيد علي السيد حسن

13. سامح أحمد مأمون البلتاجي

14. حسام الدين أحمد عبد العظيم

15. فتحي هان العربي أبو الحمايل سعد

16. ضياء محمد مرسي خليل

17. محمد محمد عبد العال البساطي

18. محمود فتحي فتحي سلامه

19. محمود محمد ياسين المهدي

20. مجدي حسين بيه

21. محمود عبد الرازق متولي

22. محمد محمود المصري

23. محمد أحمد صالح عبد الباري

24. أحمد الشربيني شلبي

25. محمد أحمد إبراهيم حمزة

26. عبد الوهاب جمال محمود الدياسطي

27. محمود هاشم عبد العزيز

28. أحمد السيد أبو العز

29. عبد الله أحمد محمد خميس

30. محمد جمال أحمد راشد

31. محمد حمدي إبراهيم شديد

32. محمد سعد محمد الجعميصي

33. إبراهيم أحمد علي علي يوسف

34. حامد محمد مصطفى خلف

35. محمد عوض عوض الموافي

36. عبد الرحيم زكريا سليمان السيسي

37. محمد علي حسين معروف

38. محمود نجاح محمود اسماعيل

39. إبراهيم عبد شتيوي

40. محمد حسن يونس عبد السلام

41. عبد القادر محمد غلمش

42. أشرف أحمد محمود الدسوقي

43. خالد جابر محمد الديب

44. أحمد ممدوح محمد أبو المجد

45. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب هيبه

46. محمد شعبان ربيع إبراهيم

47. خالد صلاح محمد العدل

48. طارق محمد العقادي حبيب

49. إبراهيم منير إبراهيم شلبي

50. عمار محمد محمود عبد الهادي.