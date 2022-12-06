إذاعة أمريكية تكشف تفاصيل مذبحة لأسرى تيجراي في جنوب إثيوبيا قبل عام

أفادت إذاعة "صوت أمريكا"، اليوم الثلاثاء، بأن حراس إثيوبيين وقرويين قتلوا 83 أسيرا من إقليم تيجراي في معسكر احتجاز بجنوب إثيوبيا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.



ووصفت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها، قتل هؤلاء الأسرى بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب على إقليم تيجراي شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020.



ونقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية القول بأن تلك المذبحة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وقعت في 21 نوفمبر 2021، في معسكر كان يحتجز فيه أكثر من 2000 جندي من قوات التيجراي، ويقع قرب بلدة ميراب آباي.



وذكر شهود عيان للصحيفة الأمريكية أن نحو 16 أو 18 جنديا في المعسكر الإثيوبي أطلقوا النار على السجناء في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم، مما دفع الكثيرين إلى الفرار إلى الغابات، حيث طاردهم الجنود الإثيوبيون.



وأضاف التقرير أنه بعد ركض الهاربين لمدة ساعة، التقى بعضهم سكان محليين وطلبوا منهم المساعدة، ولكن نحو 150 شخصا على الأقل هاجموهم بأسلحة بيضاء وعصي وحجارة.



وأكد شهود عيان أنه جرى إبلاغ السكان الإثيوبيين بالخطأ أن هؤلاء التيجرانيين أسرى حرب مسؤولون عن مقتل جنود في الجيش الإثيوبي من أبناء البلدة، فيما قالت "واشنطن بوست" إن أيا من القتلى لم يكن مقاتلا ضد القوات الإثيوبية.



ووقعت الهجمات في وقت كانت فيه قوات تيجراي تتقدم باتجاه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واعتبر أسري آخرين نجوا من تلك المذبحة أن الهجمات اندلعت بسبب الخوف أو الرغبة في الانتقام.



وأفاد شهود عيان أن جثث الجنود التيجرانيين ألقيت في مقبرة جماعية خارج معسكر الاحتجاز، وقال أحد الشهود "جرى تكديس جثثهم فوق بعضهم البعض مثل الخشب".