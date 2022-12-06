سهير جودة تهنئ شيريهان بعيد ميلادها: قاهرة المستحيل التي تخلق من كل نهاية بداية جديدة وتستمتع بعبور الحواجز

هنأت الإعلامية سهير جودة، الفنانة شيريهان، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق 6 ديسمبر من كل عام، قائلة: «هي أكثر مثل شوفناه لإنسانة بتحب التحدي وبتحب المستحيل، بتعمل المستحيل».

وأضافت في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»: «شوفنا عندها معجزتين حصلوا في حياتها، وخرجت منهم وكل معجزة قادرة تنهي أي حد، لكن واضح إنها محترفة في مواجهة المستحيل، وبتستمتع بعبور الحواجز واحد بعد التاني».

وتابعت: «دايما تلاقي عنقها مرفوع في الصور كانها العنقاء اللي بتبتدي من اول وجديد، وهي قمر ونموذج لبنات كتير وستات كتير بشكلها وشعرها وحركاتها».

وأشارت: «شيريهان شيء مختلف تماما، حالة لوحدها يعني زيها زي العنقاء اللي بتخلق نفسها من الرماد وتعيد تاني بناء أسطورتها دون الحاجة لأحد، مفيش حد اختلف على شيريهان فنيا، وهي بتبعد وتستسلم في صمت، هي بتعود وتبدأ من جديد وكأنها بتبني أسطورة جديدة».

وأوضحت: «شوفناها في إعلان في رمضان السنة اللي قبل اللي فاتت، وشوفناها في مسرحية كوكو شانيل، هي كأنها جوهرة حقيقية بجد، بتعمل وجود خلاق طول الوقت، بتخلق من كل نهاية بداية جديدة، وكل نهاية هي بتكون على القمة دايما».

واختتمت: «شيريهان مرت باربع امتحانات كبرى في حياتها لكنها قاهرة للمستحيل، أكيد مرت بدعوات وحب الناس، شيريهان عندها وجه لا يخطئه الحزن، وربما يزيده سحرا، حزن غامض يمكن كلنا منفهموش ولكنه لائق عليها لأنه صادق، وخلف هذا القناع هناك حقيقة رائعة جدا».