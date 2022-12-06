محاضرات لـ«ثقافة شمال سيناء» حول ترشيد استهلاك المياه والإدمان والأمراض والفكر الحر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث تم تقديم عدة محاضرات تناولت: ترشيد استهلاك المياه، والإدمان وأسبابه وأخطاره، والأمراض المنتشرة، والفكر الحر.

وأعلن أشرف محمود مسئول الإعلام بفرع ثقافة شمال سيناء - في تصريح الليلة - أن قصر ثقافة العريش قدم محاضرة ثقافية بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك المياه"، وذلك ضمن مبادرة "قطرة ماء تساوي حياة"، حيث تحدثت المحاضرة عن أهمية المياه لجميع الكائنات الحية، وأهميتها في المجال الزراعي والصناعي، وأنها هي أحد أسباب بقاء الإنسان والحيوان وجميع الكائنات الحية على قيد الحياة، لذلك يجب الحفاظ عليها بكل الطرق.

كما نفذ بيت ثقافة المساعيد محاضرة بعنوان "الإدمان وأسبابه وأخطاره"، حاضرها الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمدرسة الثانوية الزخرفية بنات بالمساعيد، وتحدث فيها عن أنواع الإدمان وأضراره، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة والحكومة لمكافحته.

وأقامت مكتبة ضاحية السلام بالعريش محاضرة ثقافية حول "الأمراض المنتشرة"، وتحدثت المحاضرة عن الأمراض المنتشرة في الوقت الراهن، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة لتوفير العلاج المناسب، وحملات التوعية الدائمة، وكيفية الوقاية منها للحفاظ على الأسرة وجميع أفراد المجتمع.

كما أقامت مكتبة النجاح ببئر العبد محاضرة بعنوان "الفكر الحر".