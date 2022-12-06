رئيس جامعة أسيوط ينفي زيارة المحافظ إلى المستشفيات بالجلباب وإحالة 130 طبيبا للتحقيق

نفى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شائعة جولة محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المفاجئة على المستشفيات الجامعية متخفيا في زي جلباب وإحالة 130 ممرضا وطبيبا إلى التحقيق، مؤكدا أن مستشفيات الجامعة تشهد إنجازات كبيرة، وخدمات طبية تقدم للمرضى من مختلف طبقات المجتمع بجميع محافظات الصعيد وبالمجان.

وحذر المنشاوي، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه الشائعات تستهدف تشويه الإنجازات والتقليل من حجم الجهود المبذولة بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأكد أنه من الضروري أخذ المعلومات من الصفحات الرسمية أو صفحات المراكز الإعلامية الرسمية.

وأوضح أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تناول شائعة جرى تداولها تمثلت في إحالة 130 من الأطباء والتمريض والمسؤولين بالمستشفى للتحقيق بعد زيارة أحد المسؤولين.