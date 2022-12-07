ختام دورة المتقدمين للتدريب بالجمارك في الأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت الإدارة العامة لجمارك الأقصر، الدورة التدريبية للقسم المتقدم لحملة المؤهلات العليا بمعهد الأقصر للتدريب الجمركي للعاملين بالإدارة والفروع التابعة لها، والتي أقيمت خلال الفترة الأسبوع الأول من نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2022 بقاعة مركز تدريب القيمة المضافة بالأقصر.

وأقيمت فعاليات الدورة التدريبية خلال 108 ساعة تدريبية على مدار الأيام الماضية شملت جميع المواد النظرية والعملية التي تخص قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعريفة والسياسات والتشريعات الجمركية والتقييم الجمركي والقواعد الاستيرادية والمصطلحات الجمركية وجميع أفرع الأنشطة الجمركية.

واختتمت فعاليات الدورة التدريبية بزيارات ميدانية لمواقع العمل بداخل الدوائر الجمركية بمجمع الوارد والصادر مع شرح تفصيلي للأعمال الجمركية، كما شهدت مشاركة 16 متدربا من جمرك مطارات الأقصر وسوهاج وأسوان ومنفذ قسطل البري.