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أعلن باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، رحيله عن منصبه على رأس الإدارة الفنية للفريق الآسيوي.

وودعت كوريا الجنوبية منافسات كأس العالم في قطر، عقب خسارتها أمام البرازيل اليوم الإثنين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن دور الـ16 من عمر المسابقة.

وأشار بينتو في تصريحات عقب نهاية المباراة، أنه أبلغ الاتحاد الكوري بذلك القرار منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقال بينتو: "لقد أعلنت للتو للاعبين ورئيس الاتحاد أن هذا قرار اتخذته في سبتمبر".

وأضاف بينتو في حديثه: "تم تثبيت هذا القرار وقد أكدته. يجب أن أشكر الجميع على كل ما فعلوه".

وأتم المدرب البرتغالي: "من الآن فصاعدًا علينا التفكير في المستقبل. سأرتاح وعلينا أن نرى ما سيحدث بعد أن استريح".