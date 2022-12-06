نائب يطالب وزير الصناعة بتشكيل لجنة لتشغيل مصنع الغزل المتوقف في كوم حمادة

طالب النائب محمد يسري عبادة، وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، بتشكيل لجنة لبحث مشكلات محافظة البحيرة الخاصة بالمجال الصناعي.

وأشار عبادة، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إلى توقف مصنع الغزل والنسيج في كوم حمادة، ومعاناة العمال من عدد من المشكلات منذ سنوات.

وقال: "نحاول التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، نطالب بتشكيل لجنة من الوزارة لبحث المشكلات، هذا المصنع هو المنفذ الصناعي الوحيد في كوم حمادة".

وتحدث عبادة عن معاناة العمال الذين يتركون المصنع بعد طردهم من المساكن التابعة للمصنع، وقال: "لو مشي العامل يتعرض للطرد بعد مرور 25 سنة من العمل في المصنع".

كما لفت إلى عدم وجود مكتب لهيئة التنمية الصناعية في محافظة البحيرة، وطالب بتشكيل لجنة لبحث سبل حل المشكلة.