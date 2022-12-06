محافظ قنا يكرم عددا من موظفي المراكز التكنولوجية لتعلمهم لغة الإشارة

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، موظفى الشبابيك الأمامية بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة، الذين شاركوا في الدورة التدريبية لتعلم أساسيات لغة الإشارة، التى نظمتها وحدة حقوق الانسان بالشراكة مع إحدى جمعيات المكفوفين.

وقال محافظ قنا، إنه تم تكريم 22 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، الذين شاركوا في الدورة التدريبية، بواقع 2 موظف من كل مركز تكنولوجى على مستوى مراكز المدن، بالإضافة إلى 2 موظف من إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما دعا المحافظة، المتدربين، إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين، مؤكدا أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الإشارة أصبح من المتطلبات الضرورية لتيسير تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات الحكومية التي تعتمد على خدمة الشباك الواحد.

وأشار إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة، خاصة أن المشاركون فى التدريب اكتسبوا مهارات جديدة تمكنهم من التعامل مع المواطنين من الصم والبكم بسهولة.