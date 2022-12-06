 المبعوث الأمريكي لليمن: يشهد اليمن أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي لليمن: يشهد اليمن أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات

المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 7:59 م

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، إن اليمن يشهد أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات.

وأضاف المسئول الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الوضع في اليمن هش، والحوثيون يتراجعون عن التزاماتهم، لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون احتجاز موظفين تابعين لأمريكا ولم يستجيبوا لجهود إطلاق سراحهم.

وأوضح أن استمرار احتجاز الحوثيين لموظفينا إهانة للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن السعودية تتخذ خطوات استباقية لتأمين الهدنة في اليمن.

وأكد ليندركينج أن المؤسسات اليمنية على حافة الانهيار وهو ما يؤجج الأزمة الإنسانية وعلى المجتمع الدولي مساءلة الحوثيين.

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