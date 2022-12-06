البنوك الأوروبية تعتزم التوسع في إعادة شراء أسهمها رغم تحذيرات البنك المركزي

تستعد البنوك الكبرى الأوروبية لصرف المزيد من الأموال لمساهميها من خلال إعادة شراء أسهمها خلال العام المقبل، رغم دعوات البنك المركزي الأوروبي لها من أجل استخدام هذه الآلة بحذر، بحسب محللي بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير محللي جيه.بي مورجان تشيس بقيادة كيان أبو حسين الصادر اليوم الثلاثاء القول إن البنوك الأوروبية قد تنفق خلال العام الحالي 6ر30 مليار يورو (1ر32 مليار دولار) لإعادة شراء أسهمها بزيادة نسبتها 12% عن قيمة برامج إعادة شراء الأسهم خلال العام الحالي.

وأضاف المحللون أنه في ضوء التوقعات الاقتصادية "هناك خطر حدوث خيبة أمل" لمساهمي هذه البنوك في العام المقبل.

وكتب المحللون "إذا جاء الركود الاقتصادي في 2023 بأوروبا أشد من التوقعات الحالية، سنرى أن الحصول على موافقة السلطات الرقابية على صرف أموال كثيرة لمساهمي البنوك أصبح أصعب".

يأتي ذلك في حين تعهدت البنوك الأوروبية بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بعد زيادة أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وتحاول البنوك زيادة جاذبية أسهمها وتضييق الفجوة في القيمة السوقية مع البنوك الأمريكية الكبرى.

لكن السلطات المالية الأوروبية تحذر هذه البنوك من عدم التحلي بالحذر في التعامل مع صرف الأموال للمساهمين في ظل احتمالات ركود الاقتصاد وبالتالي ارتفاع عدد حالات التخلف عن سداد القروض وهو ما سيزيد الأعباء على ميزانيات البنوك.