هنأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنتخب المغربي بمناسبة تأهله لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم».

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.