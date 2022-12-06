 وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تفعيل محكمة الفرافرة وحل منازعات الاستثمار - بوابة الشروق
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وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تفعيل محكمة الفرافرة وحل منازعات الاستثمار

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:02 ص

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم ، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك على هامش إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في إطار خطة المحافظة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول تذليل كافة الإجراءات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالمحافظة، وحل أي نزاعات قد تنشأ دون اللجوء لإجراءات التقاضي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الجادة.

كما ناقشا تفعيل محكمة الفرافرة مع بداية العام القادم ٢٠٢٣، تخفيفًا عن المواطنين في إجراءات التقاضي، وسرعه الإنتهاء من الإنشاءات بمقرات مجمع المحاكم والنيابة الملحقة بمجمع المصالح الحكومية المميكن.

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