المفوضية الأوروبية تتهم دويتشه بنك بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق السندات

تلقت مجموعتا دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة ورابو بنك الهولندية شكاوى من هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من تورطهما في ممارسات احتكارية في سوق السندات المقومة باليورو، وهو ما يجعلهما عرض للغرامة من جانب المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنها أرسلت إلى المجموعتين ما يسمى "بيان اعتراضات" يحدد المخاوف من احتمالات قيامهما بتشويه المنافسة في التعاملات على بعض السندات التي اصدرتها حكومات أو مؤسسات مدعومة من حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية أمضت أكثر من 10 سنوات في التحقيق في طريقة تبادل موظفو التداول في البنوك المعلومات بشأن التعاملات في سوق السندات عبر غرف المحادثة عبر الإنترنت مما أدى إلى تغريم البنوك المتورطة في ممارسات احتكار وتلاعب بالسوق بمليارات يورو.

جاءت هذه التحقيقات بعد موافقة المفوضية على تقديم مليارات اليورو من الدعم الحكومي؛ لمساعدة الكثير من البنوك الأوروبية على البقاء في ظل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 عقب انهيار بنك ليمان برازرز الأمريكي.

وبحسب المفوضية، فإنها تشتبه في قيام البنكين بتبادل معلومات ذات حساسية تجارية والتنسيق سويا في استراتيجيات التسعير والتداول عند تداول هذه السندات في السوق الثانوية بطريقة غير قانونية خلال الفترة من 2005 إلى 2016.

وأضافت المفوضية أن مثل هذا التبادل للمعلومات، تم بشكل أساسي من خلال البريد الإلكتروني وغرف المحادثة عبر الإنترنت.

يذكر أن هذا هو ثالث تحقيق تجريه المفوضية بشأن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على التعاملات في سوق السندات.