 مرور مكثف على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بقنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

مرور مكثف على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:03 م

شَكل الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، لجنة مُكبرة ضمت الدكتورة رشا سليم مدير إدارة نفقة الدولة والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي ومسؤولي مكافحة العدوي والجودة والعلاج الحر لمتابعة سير العمل بمراكز غسيل الكلي الخاصة بالمحافظة.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن الفريق تابع نشاطه في مراكز قوص ودشنا ونجع حمادي؛ بهدف الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بتلك المراكز.

وأضاف أن الفريق تابع قرارات نفقة الدولة الخاصة بالغسيل الكلوي للمرضى، وتأكد من تقديم الخدمة اللازمة لهم بالمجان كاملة، كذلك تابع الفريق سبل مكافحة العدوى وطرق التعقيم لماكينات الغسيل الكلوي، ومراجعة الكشوف والدفاتر الخاصة بالمرضى وعمل التحاليل الشهرية اللازمة لهم بصورة دورية، كما راجع محطات المياه وتأكد من عملها بصورة جيدة ومتابعة الصيانة الدورة للأجهزة.

وتابع أن فريق الإشراف بالمديرية يعمل وفق خطة دورية تضمن متابعة كافة المنشآت الطبية سواء الحكومية أو الخاصة بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك