مرور مكثف على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

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شَكل الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، لجنة مُكبرة ضمت الدكتورة رشا سليم مدير إدارة نفقة الدولة والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي ومسؤولي مكافحة العدوي والجودة والعلاج الحر لمتابعة سير العمل بمراكز غسيل الكلي الخاصة بالمحافظة.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن الفريق تابع نشاطه في مراكز قوص ودشنا ونجع حمادي؛ بهدف الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بتلك المراكز.

وأضاف أن الفريق تابع قرارات نفقة الدولة الخاصة بالغسيل الكلوي للمرضى، وتأكد من تقديم الخدمة اللازمة لهم بالمجان كاملة، كذلك تابع الفريق سبل مكافحة العدوى وطرق التعقيم لماكينات الغسيل الكلوي، ومراجعة الكشوف والدفاتر الخاصة بالمرضى وعمل التحاليل الشهرية اللازمة لهم بصورة دورية، كما راجع محطات المياه وتأكد من عملها بصورة جيدة ومتابعة الصيانة الدورة للأجهزة.

وتابع أن فريق الإشراف بالمديرية يعمل وفق خطة دورية تضمن متابعة كافة المنشآت الطبية سواء الحكومية أو الخاصة بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة.