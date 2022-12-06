سول: كوريا الشمالية تهديد عسكري قائم وطرف يجب إجراء حوار وتعاون معه لإحلال السلام

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه حتى لو تم تضمين تعبير "العدو" لنظام كوريا الشمالية وجيشها فهذا لا ينفي الحوار والتعاون بين الكوريتين.



وأوضحت الوزراة -في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية- أنه من المهم الإدراك الشامل حول الطبيعة المزدوجة لكوريا الشمالية، مضيفة أن كوريا الشمالية هي تهديد عسكري قائم، وأيضا الطرف الذي يجب أن تجري كوريا الجنوبية الحوار، والتعاون معه لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.



وأشارت إلى أن استخدام تعبير "العدو" من قبل السلطات العسكرية يعود إلى طبيعة مهمتها العسكرية، مضيفة إنه من المحتمل أن تواصل كوريا الشمالية الاستفزازات العسكرية، وأنها تنتهك تكرارا ومرارا الاتفاق العسكري للحد من التوترات العسكرية والموقع بين الكوريتين في يوم 19 سبتمبر من عام 2018.



يذكر أن الجيش الكوري الشمالي أمر اليوم بإطلاق قذائف مدفعية على المنطقة العازلة البحرية الشرقية والغربية احتجاجا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية، كما دعت كوريا الجنوبية إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.