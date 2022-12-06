 محافظ أسوان يسلم 5 آلاف جنيه وأجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس - بوابة الشروق
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محافظ أسوان يسلم 5 آلاف جنيه وأجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 4:54 م

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 5 آلاف جنيه وأجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم"، وذلك بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، ومحمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعي.


ووجه المحافظ خالص التهاني القلبية للعرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

الجدير بالذكر أن العرائس المستفيدين من هذه المبادرة المجتمعية تم تسليمهم أجهزة كهربائية ومنزلية تضم ثلاجة، وغسالة، ومطبخ وتجهيزاته، وبوتاجاز، ومروحة، وخلاط، علاوة على ملابس ومفروشات عبارة عن بطانيتين، ولحاف، فضلاً عن المبلغ المالي.

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