وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

دعت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، لإقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل، منوهة إلى ان «قلة الأمطار أضرّت بالبلاد والعباد».

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، مما أضر بالبلاد والعباد، وعملا بسنة المصطفى حينما شكي له القحط في زمانه كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر.. فخرج عليه الصلاة والسلام فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله ثم قال: (إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم)».

وأضافت: «وعليه فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين والمواطنات لحضور صلاة الاستسقاء التي ستقام يوم السبت 16 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 10 ديسمبر 2022، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بكل المساجد عبر الوطن».

واختتمت: «مع الحث على والتوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل».