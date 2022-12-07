إيرباص تخفض عدد الطائرات المستهدف تسليمها خلال العام الحالي

خفضت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص عدد الطائرات الذي تستهدف تسليمه خلال العام الحالي بسبب اضطراب سلاسل الإمداد في صناعة الطائرات بدرجة كان من الصعب على أكبر شركة صناعة طائرات في العالم التغلب عليها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الشركة الأوروبية تخلت عن هدف تسليم 700 طائرة خلال العالم الحالي وقالت أنه لن يكون أقل كثيرا من المستهدف، مضيفة أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي سلمت الشركة 565 طائرة منها 68 طائرة خلال الشهر نفسه فقط. وعادة ما تتسارع وتيرة التسليمات خلال الشهور الأخيرة من العام، وهو ما يعطي أيرباص الأمل في الاقتراب من الرقم المستهدف.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها ايرباص عدد الطائرات المستهدف تسليمه خلال العام الحالي، حيث كانت تتوقع في البداية تسليم 720 طائرة ثم خفضت الرقم في تموز/يوليو الماضي إلى 700 طائرة خلال العام الحالي ككل. وعانت صناعة الطائرات العالمية من نقص إمدادات المكونات بدءا من المكونات الصغيرة حتى والمحركات.

وفي الشهر الماضي قال جولوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص إن الشركة تحاول تخفيف تأثير أزمة الطاقة على شركات صناعة مكونات الطائرات من خلال المرونة في إنتاج الطائرات ودعم الموردين الذين يحتاجون للحصول على قروض من البنوك.

وأضاف فوري "لدينا الآن مشكلات ناجمة عن موقف الطاقة، حيث تؤثر أسعار الغاز والكهرباء على الموردين الصغار.. هذا موقف مختلف ولن يظهر تأثيره على الإنتاج قبل الربع الثاني من العام المقبل".

وفي الشهر السابق قال جولوم فوري إنه في حين قاربت أزمة نقص الإمدادات الناجمة عن نقص الأيدي العاملة أو المواد الخام على الانتهاء، أصبح ارتفاع أسعار الكهرباء مشكلة ضاغطة على الشركات الموردة، وهو ما يمثل تحديا جديدا أمام إحدى أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم.

وقال فوري: "هناك شيء آخر نراه قادما، وهو من تداعيات الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة مما دفع بعض الموردين إلى محاولة التكيف مع الوضع، وأحيانا إلى وقف الإنتاج انتظارا لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".