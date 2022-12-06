كفر الشيخ: توريد 40509 أطنان أرز حتى الآن

أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، توريد 40509 أطنان أرز بكفر الشيخ حتى اليوم الثلاثاء، بـ21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.



وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتشكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.



وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة.



وأكد أن حملات التموين مستمرة؛ لضبط محتكري السلعة بالمخازن ممن لم يبلغوا عن الكميات التي بحوزتهم.