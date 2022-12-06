خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس الصيني لزيارة السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث تعقد خلالها قمة (سعودية - صينية) برئاسة قيادة البلدين، ويشارك فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك يأتي تعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت الوكالة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.