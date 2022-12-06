حرص لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي، على التوجه إلى والدته في المدرجات وتقبيل رأسها، بمناسبة تأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لنجم المنتخب المغربي، وهو يرقص فرحًا بفوز منتخب بلاده، قبل أن يتوجه بعدها للمدرجات ويقبل رأس والدته ويحتضنها.

وكانت صور نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي مع والدته، قد لفتت الأنظار في نهاية مباراة «أسود الأطلس» مع بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، ونالت الإعجاب والتقدير من قبل الجماهير العربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم المنتخب المغربي حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته بعد الفوز ويهديها قميصه، بشكل كبير على مواقع التواصل.

ولد أشرف حكيمي في 4 نوفمبر 1998 في مدريد، إسبانيا، في أسرة من أصول مغربية. والده من وادي زم ووالدته من مدينة القصر الكبير شمال المغرب. واستطاع أن ينتقل من «الهامش» ليبزغ نجمه في سماء كرة القدم العالمية.

حكيمي لم يتردد في التصريح، في مناسبات عديدة، بأن والده كان بائعا متجولا، وأنه وأمه عانيا كثيرا من أجله، وكانا يضحيان بجهدهما وبما يملكان من أجل تمكينه من أن يمارس كرة القدم، مدثرا بدعوات أمه له بالنجاح في مسيرته، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المغربية.

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.