إيران توجه اتهامات لـ9 أشخاص في قضية اغتيال فخري زاده

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وجهت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اتهامات إلى 9 أشخاص بالتورط في اغتيال عالِم نووي إيراني بارز، محسن فخري زادة.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي أن هؤلاء الأشخاص متهمون بــ"التواطؤ في الإفساد على الأرض" و"التعاون مع إسرائيل"، في قضية اغتيال محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يشار إلى أن هاتين الجريمتين يعاقب عليهما بالإعدام وفقا للقانون الإيراني.

وأضاف ستايشي أنه "تم توجيه اتهامات أخرى إلى ستة متهمين آخرين"، بدون أن يكشف هوية المتهمين.

ولقي محسن فخري زاده حتفه قرب طهران في هجوم استهدف موكبه، وكانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات لدوره في برنامج إيران النووي.