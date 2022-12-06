مسلمو أوغندا يحتجون على حملة اعتقالات تعسفية

احتجت شخصيات بارزة من مسلمي أوغندا، على المداهمات والاعتقالات التعسفية التي طالت المساجد من قبل قوات الأمن في البلاد.

وقال البرلماني أسومان باساليروا، في بيان، إن مداهمات المساجد واعتقالات قادة الرأي بشكل تعسفي هي تصرفات غير قانونية وتعتبر تمييزًا.

بدوره أكد البرلماني حسن كيروميرا، أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء اعتقال قوات الأمن للمسلمين بشكل غير قانوني.

من جهته أدان أشرف ززيوا موفوالا، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا، توقيف المسلمين بدون أي سبب مبرر.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إينانجا، في تصريحات، إن الأشخاص الموقوفين سيمثلون أمام المحكمة قريبًا.

وأوقفت قوات الأمن في أوغندا خلال آخر شهر أكثر من 15 شخصية مسلمة، بينها الشيخ يحيى موانجي، أحد قادة "جماعة التبليغ".