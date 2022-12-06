محكمة ألمانية تجيز دعوى تعويض بجرائم انتهاكات جنسية ارتكبها قس كاثوليكي

قضت الدائرة المدنية الخامسة التابعة لمحكمة الاستئناف في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بإجازة دعوى التعويض عن الألم المقدمة من رجل تعرض للانتهاك الجنسي في أبرشية كولونيا في طفولته عندما كان من فتيان المذبح.

وقالت المحكمة في أول جلسة استماع في القضية المدنية إن الدعوى مبررة من حيث المبدأ، وقال رئيس المحكمة: "لا شك بالنسبة لنا في أن مبدأ المسؤولية الضمنية قابل للتطبيق، لا نرى مناقشة في هذا".

يذكر أن مقدم الدعوى، 62 عاما، يطالب بالحصول على تعويض من الأبرشية عن المعاناة التي سببتها له هذه الجرائم.

وقالت المحكمة إن من غير المحدد تماما ما إذا كان سيصدر حكم يؤدي إلى حصول المدعي على الـ750 ألف يورو التي يطالب بها كتعويض.

وتقول صحيفة الدعوى إن الرجل راح ضحية لأكثر من 300 جريمة عنف جنسي من جانب كاهن كاثوليكي في السبعينيات.

وأشارت إلى أنه كانت هناك إشاعات ثارت في الستينيات حول تورط الكاهن المتوفى حاليا في جرائم انتهاكات، ومع ذلك واصلت الأبرشية الاستعانة به في العمل الرعوي ما يستلزم تحمل الأبرشية المسؤولية الضمنية عن الجرائم التي ارتكبها الكاهن.

وظل من غير الواضح على مدار فترة طويلة ما إذا كانت الأبرشية ستدفع بالتقادم في هذه القضية وذلك قبل أن تعلن الأبرشية مساء أمس الاثنين تخليها عن هذه الخطوة.