 تموين كفر الشيخ: توريد 37 ألفا و96 طن أرز شعير حتى الآن - بوابة الشروق
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تموين كفر الشيخ: توريد 37 ألفا و96 طن أرز شعير حتى الآن

كفر الشيخ - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:25 ص
قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالي ما تم توريده من محصول أرز الشعير منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم بلغ 37 ألفا و96 طنا و773 كجم.

وأوضح الهابط -في بيان اليوم الثلاثاء- أن استلام الأرز الشعير خلال الموسم الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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