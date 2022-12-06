ألمانيا: إنتاج نحو 13 كيلوجراما من الشوكولاتة للفرد عام 2021

لا تحظى الشوكولاتة بشعبية كبيرة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس) فحسب، حيث تم إنتاج حوالي 1.07 مليون طن من منتجات الشوكولاتة في ألمانيا العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.



وذكر المكتب، في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء، أن هذا يعني أن الإنتاج زاد بنسبة 3.4% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 6.4% مقارنة بعام 2019.



من الناحية الحسابية، تم بذلك إنتاج 12.9 كجم من الشوكولاتة للفرد الواحد في ألمانيا العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا لوحين ونصف من الشيكولاتة أسبوعيا للفرد، لكن تم تصدير جزء من هذا الإنتاج.



ولم تفلت الشيكولاتة من التضخم أيضا؛ ففي أكتوبر 2022 كان على من يحبون الشيكولاتة دفع حوالي 12% أكثر مقابل قطعة من الشيكولاتة مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك كانت الزيادة في الأسعار أقل من ارتفاع أسعار إجمالي المواد الغذائية، والتي ارتفعت بنسبة 20.3% في هذه الفترة.