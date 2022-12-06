قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة تستهدف خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري طلاب 50 مدرسة ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية وأزهرية بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.



وذكر أن ذلك بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.



وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.



ونوهت بأنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب، كما يتم توعية طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة أمين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة والتي تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.