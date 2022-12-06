أوكرانيا تسقط 85% من الصواريخ الروسية في يوم واحد

كشفت أوكرانيا، عن عدد الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها، بعد جولة القصف الجديدة التي بدأت عقب استهداف قاعدتين عسكريتين في عمق الأراضي الروسية، بطائرات مسيرة يرجح أنها أوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في منشور على تويتر: "أطلقت روسيا اليوم أكثر من 70 صاروخا. أسقط الدفاع الجوي الأوكراني أكثر من 60 منها"، ما يعادل نسبة 85%.

وأطلقت موسكو وابلا هائلا آخر من الصواريخ على مواقع في أوكرانيا أمس الاثنين، وضربت منازل ومباني وقتلت مدنيين، بعد ساعات من ادعاء الكرملين أن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت قاعدتين جويتين.

ونفذت أوكرانيا هجوما على الأراضي الروسية، مستهدفة قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الكيلومترات داخل البلاد، باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، وهو ما أكده مسؤول أوكراني كبير تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن إطلاق الطائرات المسيرة تم من الأراضي الأوكرانية، وتم تنفيذ واحدة على الأقل من الضربات بمساعدة القوات الخاصة القريبة من القاعدة التي ساعدت في توجيه الطائرات إلى الهدف، حسبما قال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لنقل معلومات حساسة.