تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" داخل 4 محافظات.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية، إلى الإيقاع بالإرهابيين في محافظات بابل وكركوك ونينوى وديالي، وتم إلقاء القبض على الإرهابيين بعد تنفيذ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عدة عمليات استباقية"، بحسب بيان من خلية الإعلام الأمني.

وجرى إلقاء القبض على الـ11 إرهابيا "وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وذلك لانتمائهم لـ"عصابات داعش الإرهابية"، بحسب البيان.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي سيطر على نحو ثلث البلاد.