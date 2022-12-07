ليتوانيا تبدأ في تفكيك نصب تذكاري سوفييتي للحرب في مقبرة بالعاصمة

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بدأت السلطات في ليتوانيا في تفكيك ستة تماثيل عملاقة ترجع إلى الحقبة السوفيتية في مقبرة بالعاصمة فيلنيوس.

وطوق عمال البناء اليوم الثلاثاء التماثيل الجرانيتية التي يبلغ طولها ستة أمتار وتصور جنودا بالجيش الأحمر في مقبرة مدينة أنتاكالنيس، استعدادا لإزالتها بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وقال ريميجيوس شيماشيوس عمدة فيلنيوس "سنقوم بها باحترام وبالطبع لن يتم تدمير المقابر"، مشيرا إلى مدافن 3000 جندي سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "سنطهر أنفسنا من هذا الرمز السوفييتي. إنه يوم سعيد، ولحظة سعيدة".

وبإقدامها على المضى قدما فى العمل ، تجاهلت إدارة المدينة حكما من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علق المشروع مؤقتا بسبب شكوى.

ورغم ذلك، تعتقد وزارة العدل الليتوانية ومدينة فيلنيوس أن اللجنة تم تضليلها بمزاعم بشأن أن النصب التذكاري سيتم تدنيسه وأن رفات قتلى الحرب سيتم إعادة دفنها.