القوات الجوية الأوكرانية تشن غارات على 20 موقعا تابعا للقوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية الأوكرانية، شنت 20 غارة استهدفت القوات الروسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الخاصة بها.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أن القوات الروسية تواصل عملياتها المسلحة على دولتنا، وتواصل ضرب أهداف البنية التحتية المدنية. إنهم يحاولون السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا ويركزون جهودهم على كبح أعمال وحدات قوات الدفاع الأوكرانية وتعزيز خطوط الدفاع والمواقع في أوكرانيا".



وأضاف البيان أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت أمس لهجمات روسية في مناطق فيرخنيوكاميانسكي وباخموت وأندرييفكا وياكوفليفكا وسوليدار وكورديوميفكا وكراسنوهوريفكا بدونيتسك.