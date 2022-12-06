هنأ زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، المنتخب المغربي بمناسبة تأهله لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «المغرب أمل لانتصار العروبة».









ورد البعض على تغريدة زعيم التيار الصدري، بمقطع فيديو سابق له يهاجم فيها كرة القدم، قال فيه: «شنو معناتها رجال شكبره شطوله شعرضه مسلم، يركضله ورا طابة؟ اركض وراء هدف سامي حبيبي، حطه في بالك وخذ له طريق شقه».









واعتبر «الصدر» عام 2019 كرة القدم مضيعة للوقت والصحة والمال، مؤكدا أنه ليس من محبيها، في إطار تعليقه على الجدل الذي أثير بسبب الاستعراض الذي شهده ملعب كربلاء، بافتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا.



وقال الصدر في بيان أصدره حينها، إنه ليس من محبي كرة القدم، مشيرا إلى أنه يعتبرها مضيعة للوقت والصحة والمال.



وأشار في الوقت نفسه إلى أن لهذه اللعبة الكثير من العشاق والمحبين، مشددا على أنه لن يعتدي على من يخالفه الرأي.



وأضاف أنه كان يتمنى أن تبنى المستشفيات والجامعات والمؤسسات الخدمية والصروح العلمية، قبل إنفاق مليارات الدولارات على الملاعب.



وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.



وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.



وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.