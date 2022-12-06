حقق المنتخب المغربي رقما قياسيا في بطولة كأس العالم، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من النسخة المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال 2022.

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم، منذ انطلاق نسختها الأولى في عام 1930.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي لمونديال 2022، مع الفريق الفائز من مباراة منتخبي البرتغال وسويسرا.