مصدر دبلوماسي لـ سي إن إن: زيارة شي جين بينج للرياض علامة فارقة في العلاقات العربية الصينية

رأت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج غدا الأربعاء إلى السعودية، تأتي وسط توترات شديدة بين واشنطن من جهة وبكين والرياض من جهة أخرى.

ووصف مصدر دبلوماسي عربي زيارة الرئيس الصيني للرياض بأنها "علامة فارقة" في العلاقات العربية الصينية، مشيرا إلى أنه من المتوقع حضور ما لا يقل عن 14 رئيس دولة عربية للقمة العربية الصينية.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية لا تزالان منخرطتين في خلاف محتدم حول إنتاج النفط، والذي بلغ ذروته في أكتوبر الماضي: إثر خطاب قوي واتهامات متبادلة عندما خفض تحالف أوبك + النفطي، الذي تقوده السعودية، الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في محاولة لجعل الأسعار "مستقرة"، حيث اتخذت الرياض القرار رغم الحملة الأمريكية المكثفة ضده.

وأضافت أن "السعودية، الحليف القوي للولايات المتحدة على مدى ثمانية عقود، تشعر بالمرارة إزاء تضاءل الوجود الأمني الأمريكي في المنطقة وسط التهديدات المتزايدة من جانب إيران ووكلائها في اليمن"، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين.

ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أنه "في الوقت الذي يتهم فيه حلفاء أمريكا في الخليج العربي واشنطن بأنها تتخلف عن ضماناتها الأمنية في المنطقة، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وكذلك مع إيران وروسيا أعداء الولايات المتحدة"، على حد تعبيرها.

كما نوهت "سي.إن.إن" بأن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان أدت إلى تفاقم العلاقة غير المستقرة بين البلدين اللتين تتنافسان على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى انتشار شائعات عن زيارة رئاسية صينية للسعودية منذ أشهر، فيما لم تصدر بكين إعلانًا رسميًا، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أرسلت، الأسبوع الماضي، استمارات تسجيل للصحفيين لتغطية القمة، دون تأكيد موعدها.