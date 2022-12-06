سفير الصومال بالقاهرة: عدد المتضررين من الجفاف في البلاد وصل لـ7 ملايين شخص

انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا مشتركا بين الجامعة العربية والأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف، بهدف تنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال، بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف لنحو 7.8 مليون شخص.

وحضر الاجتماع أيضا ممثلو المنظمات الإغاثية العربية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني لتنسيق خطط عملها وتحركاتها لمعالجة الوضع الغذائي المتفاقم في الصومال.

ومن جانبه، أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد لدعم الصومال، مؤكدا أن بلاده في أمس الحاجة لتكاتف الجهود العربية والدولية لاغاثة الشعب الصومالي وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضح أبو بكر أنه يتطلع أن يصدر عن هذا المؤتمر مخرجات ونتائج حقيقية ملموسة تساهم في إنهاء الأزمة الكارثية التي يواجهها الصومال وألا تكون مجرد حبر على ورق، وتابع: "نعول على دور الجامعة العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط للتواصل مع مؤسسات التمويل والإغاثة العربية والدولية لدعم الصومال في هذا الصدد".

وكشف السفير الصومالي عن تضرر أكثر من 3.2 مليون شخص، بمن فيهم نحو 245 ألف شخص أجبِروا على ترك منازلهم بحثا عن الطعام والماء والمراعي، وخاصة في الأقاليم الواقعة وسط وجنوبي البلاد، وحاليا يُقدّر عدد النازحين داخليا في الصومال بـ2.9 مليون شخص، كما بدأ الوضع يزداد سوءا بسبب تفشي وباء كلورا ومرض الحصبة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وناشد السفير الصومالي، الجميع، بسرعة إيصال مساعدات طارئة إلى المتضررين والمحتاجين في الصومال والذين تجاوز عددهم أكثر من 7 ملايين شخص تضرروا بالجفاف، حيث تشهد الأراضي الصومالية حالة من الجفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما، مشددا على أن دعم الدول العربية والمجتمع الدولي لدور الدولة الصومالية سوف يساعد وبقوة في تقوية شرعية الدولة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تنتهز مع كل الأسف شح الموارد والفقر الذي يتسبب فيه الجفاف وتغير المناخ ونفوق الماشية والأغنام من أجل تجنيد الصغار والعمل على تحدي شرعية الدولة وتهديد السلم والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.