 اليوم.. انطلاق الاجتماع اﻟـ54 للجنة متابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية - بوابة الشروق
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اليوم.. انطلاق الاجتماع اﻟـ54 للجنة متابعة أداء منطقة التجارة الحرة العربية

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 1:06 م
تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع 54 للجنة التنفيذ والمتابعة لأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي تستمر أعماله على مدى 3 أيام بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال بند دائم على جدول أعمال الاجتماع، كما يتناول الاجتماع 10 بنود تتناول العديد من الموضوعات، من بينها مقترح السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق، وكذلك استعراض لتجربة الإمارات في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة منها في إطار المنطقة.

كما يبحث الاجتماع آليات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمختصصين في مجال منافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.

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